Бульвар Шоубиз
 
25 сентября, 2020
 
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"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью

Жена португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес показала, как ее супруг играет с их дочерью Аланой Мартиной.

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Родригес: Мама осталась без поцелуев. Но они наполняют мою душу любовью
Родригес: Мама осталась без поцелуев. Но они наполняют мою душу любовью
Фото: georginagio / Instagram

Жена португальского футболиста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес на своей странице в Instagram обнародовала ролик с участием мужа и двухлетней дочери Аланы Мартины. Роналду держит дочь на руках и целует ее.

"Безусловная любовь. Мама осталась без поцелуев. Но они наполняют мою душу любовью", – написала Родригес.

Алана Мартина родилась 12 ноября 2017 года.

У Роналду есть еще трое детей. Его старшего сына Криштиану Роналду родила суррогатная мать в июне 2010 года. Близнецы Ева и Матео также были рождены суррогатной матерью в 2017 году.

Осенью 2018 года Роналду обручился с моделью Джорджиной Родригес. По информации издания ABC, в ноябре 2019 года футболист женился на своей избраннице.

Теги: Криштиану Роналду, видео, дети, любовь, Джорджина Родригес, поцелуй
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