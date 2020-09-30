ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Листерман: Я Броуди из "Пианиста" дал девушку хорошую. Он был счастлив года два. Роналду с Шейк познакомил

Владелец бюро VIP-знакомств Петр Листерман в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как нашел девушку американскому актеру Эдриену Броуди, с которой он был счастлив два года. Кроме этого, он раскрыл детали брака российской модели Ирины Шейк с нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Листерман: Роналду любил мальчиков, а Шейк нужна была популярность
Листерман: Роналду любил мальчиков, а Шейк нужна была популярность 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Владелец бюро VIP-знакомств Петр Листерман рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону, как знакомил американского актера Эдриена Броуди с хорошей девушкой и о своей роли в отношениях российской модели Ирины Шейк с нападающим сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Вот у нас Эдриен Броуди. Лохматый пацанчик. Я дал ему девушку хорошую. Он был счастлив года два… Дал классную, хорошую", – рассказал он.

На вопрос, познакомил ли Листерман Шейк с Роналду, он ответил: "Да, это моя работа".

"Потому что ему [Роналду] просто нужно было прикрытие: он любил мальчиков. Такие браки – как они называются? – для красоты. Вот. Ей [Шейк] нужна была популярность [среди] фанов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин", – рассказал подробности Листерман.

За знакомство Шейк с Роналду Листерман получил достойное вознаграждение.

"Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону.

"Стипендию мне дали нормальную. Все было нормально", – признался он.

Листерман родился в 1957 году в Киеве. Учился в Мордовском государственном университете на строительном факультете. В студенческие годы торговал жвачками, джинсами и пластинками. Позже работал горнолыжным инструктором, занимался различной коммерческой деятельностью. С 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его сводником и сутенером.

Выпустил две книги: "Как запутать олигарха" (2007) и "Как запутать Листермана. История одного предательства" (2009). Является прототипом нескольких персонажей фильмов и книг. 

Теги: Петр Листерман, Криштиану Роналду, Португалия, Ирина Шейк, Эдриен Броуди, знакомства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Хоск, победившая алкоголизм, заявила о беременности
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
  Tvorchi выпустили лирик-видео на песню Yellow sands, записанную с Паш. Видео
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Беременная Барби". Никитюк показала, как выглядит с лишним весом
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!"
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!" G
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS