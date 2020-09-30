Листерман: Я Броуди из "Пианиста" дал девушку хорошую. Он был счастлив года два. Роналду с Шейк познакомил

Владелец бюро VIP-знакомств Петр Листерман рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону, как знакомил американского актера Эдриена Броуди с хорошей девушкой и о своей роли в отношениях российской модели Ирины Шейк с нападающим сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Вот у нас Эдриен Броуди. Лохматый пацанчик. Я дал ему девушку хорошую. Он был счастлив года два… Дал классную, хорошую", – рассказал он.

На вопрос, познакомил ли Листерман Шейк с Роналду, он ответил: "Да, это моя работа".

"Потому что ему [Роналду] просто нужно было прикрытие: он любил мальчиков. Такие браки – как они называются? – для красоты. Вот. Ей [Шейк] нужна была популярность [среди] фанов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин", – рассказал подробности Листерман.

За знакомство Шейк с Роналду Листерман получил достойное вознаграждение.

"Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону.

"Стипендию мне дали нормальную. Все было нормально", – признался он.

Листерман родился в 1957 году в Киеве. Учился в Мордовском государственном университете на строительном факультете. В студенческие годы торговал жвачками, джинсами и пластинками. Позже работал горнолыжным инструктором, занимался различной коммерческой деятельностью. С 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его сводником и сутенером.

Выпустил две книги: "Как запутать олигарха" (2007) и "Как запутать Листермана. История одного предательства" (2009). Является прототипом нескольких персонажей фильмов и книг.