Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе

62-летний российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, какую жену считает для себя идеальной.

 
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Листерман: Мне просто повезло
Листерман: Мне просто повезло
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

62-летний российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что для него идеалом жены являются молодые девушки в возрасте 17–20 лет. 

"Потому что для меня лично если девушка 30–40-летняя, то она немножечко убитая жизнью. Мне нужно, чтобы моя девушка давала мне счастье. А мне счастье может дать только 18-летняя", – рассказал Листерман. 

По словам бизнесмена, сам он также в состоянии осчастливить свою молодую избранницу. 

"Благодаря знакомству с такими серьезными, сильными, гениальными людьми... Они меня научили, как давать счастье девушке. И я вот благодаря учебе, общению с теми сильными – я могу ей дать", – считает Листерман.

Говоря о сексуальном аспекте жизни с молодой женой, бизнесмен подчеркнул, что у него в этом плане прослеживается хорошая наследственность. 

"Мне повезло: у моих дедов всех до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе. Да. Мне просто повезло", – подытожил он, предположив, что после 90 лет, ситуация, вероятно, изменится.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Листерман родился в 1957 году в Киеве. В 1992 году он устроился работать менеджером в модельное агентство, после чего стал позиционировать себя как человека, который занимается организацией знакомств олигархов с молодыми девушками. В браке с моделью Кристиной Семеновской у Листермана родилась дочь Александра. 

Теги: Петр Листерман, Дмитрий Гордон, секс, семья, интервью
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