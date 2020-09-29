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Листерман рассказал, как Абрамович советовался с ним по поводу яхты

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что советовал российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, когда тот разбогател, вначале купить дорогую одежду и обувь и только после этого интересоваться яхтами и самолетами.

Листерман: Прошло 10 лет, а Абрамович мне говорит: "Видел, Петруха? Я слишком быстро, и у меня сейчас лучшая яхта в мире"
Листерман: Прошло 10 лет, а Абрамович мне говорит: "Видел, Петруха? Я слишком быстро, и у меня сейчас лучшая яхта в мире"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что был первым человеком, который показал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу Париж и давал ему советы по поводу дорогих покупок.

"Я помню этот момент – когда впервые я показывал Париж Абрамовичу. Я был первый человек, который ему показывал. И он меня спрашивал: "Петруха, а вот какие-то есть частные яхты, какие-то самолеты?.." Я ему говорю: "Рома, пока это не для тебя. Пока вот есть ботинки: 12 тысяч франков. Купи себе семь пар башмаков Berluti на каждый день", – сказал Листерман.

Он уточнил, что 12 тыс. стоила одна пара обуви.

"Это были очень крутые башмаки. Самые дорогие в мире, – отметил бизнесмен и продолжил пересказ своего диалога с Абрамовичем. – "И потом постепенно после башмаков купишь трусы себе ох...енные. Башмаки, трусы, шубу, бл...дь, и потом дойдешь до яхты". И потом прошло 10 лет, а Абрамович мне говорит: "Видел, Петруха? Я слишком быстро, и у меня сейчас лучшая яхта в мире". Понимаешь? И показал", – сказал Листерман. 

В 2010 году Абрамовичу передали яхту Eclipse, которая на тот момент была самой большой яхтой в мире, писали "Ведомости". Ее длина  164 м. По различным оценкам, стоимость судна составляет от €400 млн до €500 млн.

Листерман рассказал, что был на этой яхте, и назвал ее самой красивой из всех, которые когда-либо видел.

"Да, [был]. Это п...здец. Там все новейшие технологии. Любая – самая крутая: мебель, картины, всякие краники-х...яники. Вот все, что есть в мире! Как огромный город. Какой-нибудь four seasons отель самый роскошный... Ему так захотелось просто", – сказал бизнесмен.

Он считает, что Абрамович "понимает, что надо потратить бабки, чтобы получить сумасшедший кайф".

Интервью с Листерманом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в $11,3 млрд. Он занимает 10-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".

Теги: Россия, Петр Листерман, Дмитрий Гордон, олигархи, яхта, Роман Абрамович, богатство
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