53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ

36-летнюю российскую актрису Юлию Пересильд на кинофестивале в Сочи видели в сопровождении охраны 53-летнего миллиардера Романа Абрамовича, пишут российские СМИ.

Ранее Абрамович был женат на галеристке Жуковой Фото: ЕРА

36-летняя российская актриса Юлия Пересильд появилась на фестивале "Кинотавр" в Сочи в сопровождении охранников, которых ранее видели возле 53-летнего олигарха Романа Абрамовича, пишет издание "Комсомольская правда".

СМИ утверждает, что это послужило поводом для слухов о том, что актриса и миллиардер состоят в романтических отношениях.

По информации издания, охрана миллиардера следила за тем, чтобы к актрисе не приближались представители прессы, а также выполняла ее поручения.

На своей странице в Instagram Пересильд поделилась впечатлениями от посещения кинофестиваля, сообщив, что в этот день потеряла паспорт и сломала палец.

"Пыль в глаза пустили. Какой паспорт? У вас охрана была!" – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Вот-вот, а без охраны и потеряла", – подтвердила актриса.

Слухи о романе с Абрамовичем актриса не прокомментировала.

Впервые о романе Абрамовича и Пересильд российские СМИ заговорили летом 2017 года. Актриса отреагировала на публикации в прессе с юмором, поблагодарив журналистом за то, что они в нее верят.

Абрамович ранее был женат на галеристке Дарье Жуковой. Пара зарегистрировала отношения в 2008 году, а спустя девять лет рассталась.

Пересильд воспитывает двух дочерей – Анну (2009) и Марию (2012) от российского режиссера Алексея Учителя.