Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле – СМИ

Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел третий объект недвижимости в Израиле, выяснила газета Globes. За $64,7 млн он купил у британского миллиардера Алана Ховарда поместье в элитном прибрежном районе Герцлия-Питуах.

Российский бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в пригороде Тель-Авива, в элитном прибрежном районе Герцлия-Питуах, сообщила 1 июня израильская газета Globes.

Как выяснило издание, вилла обошлась Абрамовичу в 226 млн шекелей (около $64,7 млн).

В 2019 году Абрамович арендовал эту виллу с возможным правом выкупа. Сделка была заключена в январе 2020 года.

Площадь поместья составляет 9,5 тыс. м². На его территории расположены два дома: основное здание площадью 2 тыс. м² и гостевой дом поменьше, площадью 1 тыс. м², – а также теннисный корт и бассейн с гидравлическим дном.

Ранее вилла принадлежала британскому миллиардеру Алану Ховарду, который приобрел ее в 2006 году за $9 млн, однако вложил средства в улучшение поместья, в частности, расширил его площадь.

По данным Globes, это уже третий объект недвижимости Абрамовича в Израиле. В 2015 году он купил за $29,9 млн участок земли с отелем в Тель-Авиве, а в 2019 году – многоэтажное здание в Тель-Авиве за $57,5 млн (по информации издания Calcalist, бизнесмен планирует переоборудовать его под гостиницу).

Российский Forbes оценивает состояние Абрамовича в $11,3 млрд. Он занимает 10-е место в списке самых богатых россиян.

Абрамович получил израильское гражданство в 2018 году на фоне проблем с продлением британской визы.