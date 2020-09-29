Листерман: Ребята, которым я устроил личную жизнь, есть в правительстве Украины

Листерман: Давай я тебе позвоню завтра и назову пару фамилий. Я у них должен разрешения спросить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что устроил личную жизнь нескольким известным политикам из стран бывшего Советского Союза, в том числе из Украины.

"Я им дал супердевушек. Они все женились на них. Дети... Вообще я горжусь этими семьями. Потом эти пацаны медленно поднялись и вошли в правительства этих всех стран СНГ", – сказал Листерман.

Гордон спросил, о каких странах идет речь: Украине, России и Казахстане?

"Основные государства. Ну можно взять еще Молдову, Узбекистан. Просто, скажем, страны СНГ, – ответил Листерман. – Есть ли в правительстве Украины мои ребята? Конечно, да. Они все зашли".

Он отказался называть фамилии политиков и бизнесменов, которым помог познакомиться с будущими женами.

"Вот здесь как раз для меня сложность. Потому что я им обещал их не показывать пока. Давай я тебе позвоню завтра и назову пару фамилий. Сегодня перед камерами?.. Я у них должен разрешения спросить, а завтра [сообщу] тебе... Но есть хорошие пацаны", – сказал бизнесмен.

При этом он назвал имена звезд Голливуда, которым, как утверждает, помог устроить личную жизнь, – это актеры Эдриен Броуди и Брэд Питт.

"Вот у нас Эдриен Броуди, [который сыграл главную роль в фильме] "Пианист". Лохматый пацанчик. Я дал ему девушку хорошую. Он был счастлив года два... Сейчас, например, Брэд Питт приехал в Германию, влюбился в одну девушку. Я ему там... Она с ним сбежала. Сейчас у них любовь. Красавица, очень хорошая. То есть я в основном по голливудским звездам", – отметил Листерман.

Интервью с Листерманом выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Листерман с 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его сводником и сутенером. В 2007 году фигурировал в куршевельском скандале, когда французская полиция задержала российского миллиардера Михаила Прохорова по подозрению в причастности к организации международной сети проституции.