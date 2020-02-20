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20 февраля, 2020
 
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"Мне дали денег и сказали, чтобы я не светился". Владелец бюро знакомств Листерман прокомментировал свое исчезновение

Владелец бюро знакомств Петр Листерман рассказал, что несколько лет назад получил деньги от "серьзных людей" за молчание и перестал давать интервью.

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В интервью передаче "Ходят Слухи" Петя Листерман пожаловался, что стал зарабатывать меньше
В интервью передаче "Ходят Слухи" Петя Листерман пожаловался, что стал зарабатывать меньше
Фото: raminalalala / Instagram

62-летний российский matchmaker Петр Листерман в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи" заявил, что ему заплатили за то, чтобы он не светился на телевидении. 

По словам Листермана, "большие" клиенты оплатили его молчание из опасений, что он может сказать что-то лишнее. 

"Сейчас я на эти деньги живу, а когда они закончатся, снова вернусь в медиапространство", – сообщил он. 

Листерман подчеркнул, что в свои 62 года является "дедушкой, который по-прежнему любит молодых девушек".

"Надеюсь, это будет вечно, потому что все мои деды из Украины, они умирали в 95–96 лет", – признался Листерман. 

По словам matchmaker, одним из последних его клиентов был федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Листерман рассказал, что искал жену для самого молодого европейского чиновника по просьбе австрийских олигархов. 

Комментируя прибыль от своей деятельности, Листерман признался, что его доходы сократились.

"У всех богатых мужиков по три жены и пять любовниц, а новых богатых клиентов у меня мало", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Ходят Слухи / YouTube

Петя Листерман родился в 1957 году в Киеве. В 1992 году Листерман устроился работать менеджером в модельное агенство, после чего стал позиционировать себя как человека, который занимается организацией знакомств олигархов с молодыми девушками. В браке с моделью Кристиной Семеновской у Листермана родилась дочь Александра. 

Себастьян Курц родился в 1986 году в Австрии. Курц является самым молодым канцлером за всю историю австрийского правительства и самым молодым главой правительства в мире.

В мае 2019 года парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца, после чего федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны. 7 января 2020 года Курц снова стал федеральным канцлером Австрии. Личную жизнь Курц не афиширует. 

Теги: Киев, Петр Листерман, Украина, деньги, Рамина
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