Пономарев: Абрамович и Фридман – два самых умных российских еврея, которые вовремя отползли

Бывший депутат Госдумы РФ, украинский предприниматель Илья Пономарев в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман назвал бизнесменов Романа Абрамовича и Михаила Фридмана "умными российскими евреями".

Об этом Пономарев заявил, рассказывая об Абрамовиче.

"Он достаточно богат, чтобы жить в свое удовольствие. Когда Кремль его просит помочь что-то сделать внутри страны в экономическом плане, он это делает. Он собирался уходить из России полностью, когда продал компанию "Сибнефть". Получил очень хорошие за нее отступные. Но его попросили остаться, заняться компанией "Евраз", потому что серьезная была тема с угледобычей. Там социальные проблемы были большие. Насколько я понимаю, он вынужденно остался. Но он все равно стремится держать максимальную дистанцию, насколько это только возможно. Не очень часто прилетает в страну. Он сейчас гражданин Израиля, как известно, живет вне территории России. В этом смысле он и Фридман – два самых умных российских еврея, которые вовремя отползли", – объяснил экс-депутат Госдумы.

По его словам, он не знает точно, каким бизнесом сейчас занимается Абрамович.

"Явно инвестиции внутри страны не увеличивает", – отметил Пономарев.

На вопрос Бацман, мог ли бы Абрамович стать президентом России, ее собеседник ответил: "Он точно не хочет".

"Это совершенно не его. Я сомневаюсь, что мог бы, потому что у него четкий олигархический привкус. Граждане страны, естественно, это не любят. Но он же губернатором стал, он честно выиграл выборы на Чукотке без всяких фальсификаций. Наверное, все возможно, но он точно этого не хочет. Это психотип человека, который четко ориентирован на бизнес, на достаточно роскошную, безбедную, красивую жизнь: яхты, путешествия... Зачем ему нужны галеры, к которым себя приковывать?" – добавил политик.

Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину". Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Фридман – 56-летний миллиардер, который родился во Львове. Абрамовичу 53 года, он потомственный россиянин.