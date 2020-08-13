Пономарев: Не думаю, что Путин хотел бы жениться на девушке

Президент РФ Владимир Путин вряд ли хотел бы жениться на девушке. Такое мнение бывший депутат Госдумы России, а ныне – украинский предприниматель Илья Пономарев выразил в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман.

"Не думаю, что он бы хотел жениться на девушке... Но это не играет никакой роли. В политическом плане можно было бы, конечно, это сделать, но я думаю, что это было бы не позитивно для его рейтинга, а наоборот. Это, скорее всего, привело бы к кратковременному росту рейтинга, но стратегически – к его падению. Россия в этом смысле ревнивая страна. Мы знаем примеры супруг разных вождей, генсеков, царей, которые были крайне непопулярны. У нас популярна Ельцина Наина Иосифовна. Она такая с самого начала была бабушка спокойная, сидит дома с внуками, с кастрюлями, никуда не лезет. Надежный и спокойный тыл. Молодая красивая женщина, оказавшись рядом с Путиным, вызвала бы яростную реакцию общества", – считает Пономарев.

Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину". Читайте полную версию интервью.

6 июня 2013 года Путин и его жена Людмила признались, что пережили "цивилизованный развод". В январе 2016 года издание "Собеседник" сообщило, что экс-первая леди теперь носит фамилию Очеретная.

9 августа 2020 года "Русская служба ВВC" со ссылкой на опрос, проведенный фондом "Общественное мнение", сообщила, что рейтинг Путина в РФ упал до 43% – это 18-летний минимум.

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