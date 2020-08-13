Пономарев: Один из бывших украинских чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину

Бывший депутат Госдумы России, а ныне украинский предприниматель Илья Пономарев в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что один из бывших украинских чиновников предлагал ему взятку за то, чтобы он не инвестировал в Украину.

По словам Пономарева, украинская элита очень не хочет, чтобы в Украину приходили западные инвесторы.

"Это чистой воды правда. Все хотят грабить страну сами. Я впрямую цитирую одного из представителей предыдущей элиты, которая уже находится не у власти, но который является одним из крупных украинских бизнесменов. Это просто его дословная цитата. Один из бывших чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину. Он предлагал проинвестировать в нашу компанию при условии, что мы будем инвестировать в другую страну. Нам тогда нужно было поднять деньги, $10 млн, для создания Trident. Он сказал, что закроет эти потребности при условии, что мы будем инвестировать не в Украину. Вот... Конечно, не звучало слово "взятка", то есть не мне в карман, а инвестиции в компанию", – отметил Пономарев.

Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину". Читайте полную версию интервью

По данным Госстата Украины, объем капитальных инвестиций за первый квартал 2020 года снизился на 35,5% и составил 76,9 млрд грн.

В 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

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