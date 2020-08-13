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Пономарев: Гражданство я получил от Порошенко, но проголосовал бы за Зеленского

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что благодарен пятому президенту Украины Петру Порошенко за многие сделанные вещи, но на президентских выборах голосовал бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

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Пономарев: Если бы я голосовал, то за Зеленского
Пономарев: Если бы я голосовал, то за Зеленского
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua,com

Бывший депутат Госдумы РФ, украинский предприниматель Илья Пономарев в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что несмотря на получение украинского гражданства от бывшего президента Украины Петра Порошенко, на выборах он бы голосовал за нынешнего главу государства Владимира Зеленского.

По словам Поромарева, он благодарен Порошенко за решение принять его в гражданство Украины.

"Порошенко говорил, что давно хотел, но ему не давала это сделать миграционная служба, поскольку я нахожусь в розыске. Но он идет на личный риск, что принимает такое волевое решение. Несмотря на то, что, с точки зрения закона, я международный преступник, он считает, что это правильный шаг и он не мог уйти в отставку до того, как этот вопрос решит. Я ему очень за это благодарен, честно. Я действительно давно этого хотел",– сказал политик.

Пономарев заявил, что по поводу Зеленского у него "жгучее разочарование, но сохраняется большая надежда".

"Отношусь к тем людям, которые, несмотря на это разочарование, если бы сейчас были выборы из тех же самых кандидатов, проголосовали бы за Зеленского. Я еще не мог голосовать [на президентских выборах], мне гражданство дали в последний день каденции Порошенко. Но если бы я голосовал, то за Зеленского", – отметил он.

Пономарев добавил, что скорее негативно оценивает президентство Порошенко.

"Потому что с ним было связано такое количество надежд и он мог столько всего хорошего сделать, придя к власти в 2014 году, – и он этого не сделал. Это, конечно, очень обидно и плохо. Но со многими вещами, которые он делал, я абсолютно был согласен. И есть вещи, за которые я ему действительно благодарен.", – сказал он.

По словам Пономарева, "с точки зрения Российской Федерации, у него есть российское гражданство".

"Несмотря на то, что я сделал все необходимые действия, которые предусмотрены украинским законом, Российская Федерация не признает выхода из гражданства людей, которые находятся под следствием. Там принцип такой: надо на дорожку посидеть – и только после этого можно сдать паспорт. То есть сделать это [выйти из российского гражданства] технологически невозможно. Я же уехал не сознательно – меня перестали пускать назад. Поэтому я не снимался с регистрационного учета в России. Теперь я должен лично приехать в Новосибирск и там заполнить заявление. Это прямое требование закона. И кроме всего прочего, самое важное – должны быть закрыты все уголовные дела", – добавил политик.

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10 июня 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". К моменту голосования депутат почти два года не был в России: вначале переехал в США, после – в Украину. Причина бегства – уголовное преследование и возможный арест по так называемому делу "Сколково". Летом 2016 года Пономарев получил вид на жительство в Украине.

17 мая 2019 года Пономарев получил гражданство Украины.

Теги: Россия, Петр Порошенко, Илья Пономарев, гражданство, Владимир Зеленский
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