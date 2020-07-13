Пономарев: Самая слабая сторона Зеленского – его кадровая политика

Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием относится к окружающим, а потому назначает на вакантные должности людей, которых знает лично, либо тех, кого ему эти люди привели.

Бывший депутат Государственной думы РФ, бизнесмен Илья Пономарев в интервью "Обозревателю" назвал самой слабой стороной президента Украины Владимира Зеленского его кадровую политику.

"Самая слабая сторона Зеленского – это его кадровая политика. Он не верит людям, подозрительно к ним относится, боится привлекать сильных и опытных людей, которые могли бы как-то кардинально решать разные ситуации. Не только в политике, но и в экономике. Вот у него сейчас эксперимент с [Михаилом] Саакашвили. Как по мне, это очень опасный эксперимент, но который может привести к прорыву. Я Михеилу Николаевичу желаю всяческих успехов, отношусь к нему с огромным уважением. Он человек с огромной энергией, и надеюсь, что его назначение, которое на месте Зеленского я бы воспринимал как опасное, приведет к осязаемым результатам", – отметил Пономарев.

По его мнению, есть большое количество людей "попроще", которых можно было бы привлечь к работе и которые сильно помогли бы развитию страны, однако пока Зеленский назначает людей, которых он знает лично и которым доверяет "по прошлой жизни".

"Уровень недоверия у него к окружающим довольно высок... То, что происходит у Зеленского, – это называется "короткая кадровая скамейка". Это означает, что при назначении на вакантные должности он делает выбор лишь из тех людей, которых знает лично и понимает их профессиональные качества, либо среди тех, кого ему эти люди привели. Не по принципу того, что я знаю Юзика, и давайте подыщем ему работу, а по принципу того, что нужен человек на работу, и в кругу знакомых условный Юзик выглядит наиболее подходящим. Но поскольку сфера общения президента до избрания была весьма далекой от государственного управления и особенно экономики, профессиональный уровень таких назначенцев объективно не очень высокий", – подчеркнул бывший депутат Госдумы.

Он высказал мнение, что человек с таким начальным мандатом доверия как у Зеленского мог сделать "практически все".

"Он мог выстроить звездную команду, которая бы привела к большому скачку. Но вместо этого совершалось очень большое количество самых разнообразных ошибок. Это крайне печально", – сказал Пономарев.

Бизнесмен добавил, что, несмотря ни на что, лучшего кандидата на пост президента Украины пока не появилось.

"Из тех кандидатов в президенты, которые были год назад, я бы все равно выбрал Зеленского. Он не скурвился за это время и не начал воровать. Его кадровая политика не построена на коррупционных связях, она построена на вопросах доверия и недоверия, но это не вопросы коррупции. И это его очень выгодно отличает от всех остальных", – добавил Пономарев.

Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта 2019 года. Зеленский набрал 30,24%, тогдашний президента Петр Порошенко – 15,95%, они вышли во второй тур.

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.