В Кремле прокомментировали слова Зеленского о том, что Медведчука финансирует Россия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что у президента Украины Владимира Зеленского "ошибочная информация" об источниках финансирования пророссийского украинского политика Виктора Медведчука.

Россия не финансирует сопредседателя украинской пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как сообщает РБК, об этом 10 июля на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"По всей видимости, у президента [Зеленского] имеется ошибочная информация", – сказал он.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

9 июля президент Владимир Зеленский высказал уверенность, что деятельность Медведчука финансируется из России. "Я уверен, что [он] действительно финансируется из Российской Федерации. Слушайте, у нас [есть] правоохранительные органы... Нужно просто, чтобы правоохранительные органы этим действительно детально занимались", – сказал Зеленский.