  Листерман: Она говорит мне: "Он лошара толстый. Я ему дала х...й знает как". Я думаю: "Елки, как же мне ему сообщить об этом?"

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как происходит процесс подбора девушек для клиентов-олигархов.

По словам Листермана, сперва он присылает на электронную почту заказчика фотографии порядка 20 кандидатур в месяц, предварительно изучив его вкусы и предпочтения. После того, как клиент выберет тех, кто ему понравился, начинается второй этап – собеседование по телефону.

"К примеру, отсмотрел там 50 кандидатур – отобрал 10. Начинается второй этап. Он хочет с ними поговорить по телефону. Поговорил с 10 – осталось шесть. С этими шестью третий этап: он говорит уже по видео, чтобы посмотреть им в глаза. И из шести остается четыре. И с этими он встречается уже в жизни, начинает за ними ухаживать", – сообщил бизнесмен.

Листерман отметил, что после нескольких встреч между олигархом и одной из претенденток происходит сексуальный контакт.

"Я говорю: "Я очень счастлив. Это ох...енно. Позволь мне с ней поговорить. Я возьму об этом "грандиозном" событии фидбэк". Я ей звоню, а она говорит: "Слушай, он лошара толстый, мне не нравится. Я ему дала х...й знает как". Я думаю: "Елки, как же мне ему сообщить об этом? Для него же это будет удар", – рассказал предприниматель.

Листерман подчеркнул, что в подобных ситуациях рекомендует клиентам познакомиться поближе с другими кандидатурами.

"Я ему говорю: "Слушай, я с ней поговорил. Она счастлива, она тебя любит, все хорошо. Но ты знаешь, я подумал: пусть она пока подождет. У меня такое внутреннее чувство – необъяснимое. Пообщайся еще с кандидатом номер два и четыре". Потому что я хочу, чтобы от них был фидбэк про него совпадающий, что тоже им грандиозно было. Моя же цель – создать счастливую ячейку", – заверил Листерман.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Листерман родился в 1957 году в Киеве. В 1992 году он устроился работать менеджером в модельное агенство, после чего стал позиционировать себя как человека, который занимается организацией знакомств олигархов с молодыми девушками. В браке с моделью Кристиной Семеновской у Листермана родилась дочь Александра.