Листерман: 5–10 пар в год я создаю. А раньше 30–40. Вот так упало. Вирус шарахнул сильно

Листерман: Проблема в том, что я уже всех старых олигархов накормил Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Услуга организации знакомства бизнесменов с будущими женами подешевела, рассказал владелец бюро VIP-знакомств Петр Листерман в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону.

"Проблема в том, что я уже всех старых олигархов накормил... Новых мало. Плюс их дети тоже не хотят... Старым олигархам я дал жену и две любовницы. Но это было 10–20 лет назад. Все: у них уже куча детей, внуков. Им уже ничего не надо. А молодые, новое поколение – их дети и внуки – хотят только одну жену, и все. Они уже сами хотят работать, деньги зарабатывать, а любовь как бы их поддерживает. Ну и поэтому я так, уже... "30 тысяч даешь – найду тебе жену". Раньше брал 100, потом 50, сейчас тридцаточку – и все", – сказал он.

По словам Листермана, на его доходы от бизнеса знакомств повлияла пандемия коронавируса.

"5–10 пар в год я создаю. А раньше создавал 30–40 пар. Вот так упало сильно. Вирус шарахнул сильно. [Олигархи] очень сильно боятся [коронавируса]. Подземные бункеры, встречаться только через ассистентов со мной. Раньше я живьем встречался в любой точке мира с любым парнем. А сейчас пока из-за вируса – с ассистентом", – добавил он.

"Олигархов чаще всего я знакомил с украинскими девушками". Полный текст интервью Листермана Гордону.