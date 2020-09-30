Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2020
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Листерман: Буду продавать презервативы. "Надень себе на х...й "Листерман!"

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что зарегистрировал в Украине и России торговую марку "Листерман".

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Листерман: Мир поменялся
Листерман: Мир поменялся
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, владелец бюро знакомств Петр Листерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что в последние 10 лет живет, не нарушая законы, и намерен заняться новым бизнесом.

По словам Листермана, он зарегистрировал в Украине и России торговую марку "Листерман". 

"Буду продавать виски, сигары "Листерман", презервативы. Типа "надень себе на х...й "Листерман". Звучит", – поделился планами бизнесмен. 

Листерман рассказал, что если раньше "все президенты мира ему помогали", то сейчас время изменилось. 

"Сейчас [живу] в рамках закона. Мир поменялся. Никого сильно не подъ...бываю. Живу вот так – в мире со всеми",– подытожил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Листерман родился в 1957 году в Киеве. В 1992 году он устроился работать менеджером в модельное агентство, после чего стал позиционировать себя как человека, который занимается организацией знакомств олигархов с молодыми девушками. 

Теги: Петр Листерман, Дмитрий Гордон, презерватив, виски, интервью
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