Минздрав Украины разрешил провести матч "Динамо" против "Ювентуса" со зрителями

На матч Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом" Минздрав Украины разрешил реализовать 30% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский".

Матч первого тура Лиги чемпионов между "Динамо" (Киев) и туринским "Ювентусом" пройдет со зрителями. Об этом говорится на сайте киевского клуба.

Как сообщает пресс-служба "Динамо", решение о допуске болельщиков на трибуны было принято Министерством здравоохранения Украины.

В то же время киевляне не смогут рассчитывать на поддержку всего стадиона – Минздрав разрешил реализовать только 30% билетов от общего числа мест на НСК "Олимпийский".

Также всем болельщикам, которые придут на матч, проведут температурный скрининг.

"Динамо" примет "Ювентус" в Киеве 20 октября.

Решение о допуске зрителей на два других матча киевлян в групповом этапе Лиги чемпионов – против испанской "Барселоны" (24 ноября) и венгерского "Ференцвароша" (8 декабря) – Минздрав примет позже, не ранее чем за 15 дней до проведения соответствующего поединка.

"Динамо" сыграет в группе Лиги чемпионов впервые с 2016 года. В квалификации киевляне прошли нидерландский АЗ и бельгийский "Гент".