Бывший игрок сборной Украины вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

В 2002–2012 годах Андрей Воронин отыграл 74 игры за сборную Украины по футболу. Два года он был в команде московского "Динамо" и сейчас вошел в тренерский штаб клуба.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Об этом сообщается на сайте российского клуба.

"Я очень рад тому факту, что снова буду в "Динамо"! Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца", – прокомментировал он.

В сборной Украины Воронин играл в 2002–2012 годах, отыграл 74 игры. Также он был помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе "сине-желтых".

За московское "Динамо" Воронин играл в 2010–2014 годах. Также по ходу карьеры форвард выступал за немецкие клубы "Боруссия" из Менхенгладбаха, "Майнц", "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна" (Дюссельдорф). Кроме того, он имеет опыт выступлений в Англии, где играл за "Ливерпуль".