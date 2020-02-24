Экс-нападающий сборной Украины Воронин в составе сборной звезд победил на "Кубке легенд" в Москве

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин в составе Международной сборной звезд победил на "Кубке легенд", который прошел в Москве, пишет Sports.ru.
В финале сборная звезд, за которую играл Воронин, победила сборную России со счетом 6:5.
Ресурс Tribuna.com сообщает, что украинец на турнире забил пять голов в четырех матчах.
В "Кубке легенд" принимают участие восемь сборных, в которых выступают известные экс-футболисты: Испании, Португалии, Турции, России, Германии, Франции, Нидерландов и сборная звезд.
Ранее в "Кубке легенд" принимала участие сборная Украины, но отказалась от участия в 2014 году.
Воронин выступал за сборную Украины с 2002-го по 2012 год, нападающий провел 74 матча, забил восемь голов.