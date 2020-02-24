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Экс-нападающий сборной Украины Воронин в составе сборной звезд победил на "Кубке легенд" в Москве

Бывший украинский нападающий Андрей Воронин забил пять голов в четырех матчах турнира "Кубок легенд", который прошел в Москве.

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Воронин (справа) играл за сборную Украины с 2002-го по 2012 год
Воронин (справа) играл за сборную Украины с 2002-го по 2012 год
Фото: EPA

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин в составе Международной сборной звезд победил на "Кубке легенд", который прошел в Москве, пишет Sports.ru.

В финале сборная звезд, за которую играл Воронин, победила сборную России со счетом 6:5.

Ресурс Tribuna.com сообщает, что украинец на турнире забил пять голов в четырех матчах.

В "Кубке легенд" принимают участие восемь сборных, в которых выступают известные экс-футболисты: Испании, Португалии, Турции, России, Германии, Франции, Нидерландов и сборная звезд.

Ранее в "Кубке легенд" принимала участие сборная Украины, но отказалась от участия в 2014 году.

Воронин выступал за сборную Украины с 2002-го по 2012 год, нападающий провел 74 матча, забил восемь голов.

Теги: Россия, футбол, Украина, Москва, Андрей Воронин
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