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Сборная Украины уступила Венгрии в игре отбора на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года

После второй игры сборная Украины занимает второе место в группе F отбора на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года.

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Украина уступила Венгрии со счетом 60:62
Украина уступила Венгрии со счетом 60:62
Фото: fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу 23 февраля уступила Венгрии во втором поединке квалификации на Евробаскет-2021, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Украинская команда проиграла Венгрии на домашней площадке со счетом 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15).

В другом матче группы F квалификации на Евробаскет-2021 Словения победила Австрию со счетом 85:78.

В первой игре Украина победила Австрию и после двух поединков занимает второе место в группе отбора и имеет в активе три балла. Возглавляет квартет Венгрия, Словения – третья, Австрия – четвертая.

В следующей игре сборная Украины встретится со сборной Словении в гостях. Поединок пройдет 27 ноября.

На Евробаскет-2021 пройдут три лучшие команды квартета. Финальная стадия чемпионата Европы по баскетболу пройдет с 17-го по 29 августа следующего года.

Теги: Украина, Венгрия, баскетбол, сборная Украины, чемпионат Европы
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