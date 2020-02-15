Украинец Михайлюк в составе сборной мира проиграл сборной США в матче восходящих звезд NBA

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял участие в выставочной игре – матче восходящих звезд NBA.

Михайлюк набрал в игре восходящих звезд шесть очков Фото: EPA

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк 14 февраля в составе сборной мира проиграл сборной США в матче восходящих звезд NBA, сообщает официальный сайт организации.

Команда восходящих звезд уступила команде из США со счетом 131:151.

Михайлюк провел на площадке 16 минут, за которые успел набрать шесть очков, совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи.

Матч восходящих звезд – выставочная игра, в которой принимают участие новые игроки NBA. Матч проводится перед игрой всех звезд NBA.

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