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Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA, чем помог своей команде победить

Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, победил "Денвер" в рамках регулярного чемпионата NBA.

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Михайлюк (в центре) отдал четыре результативные передачи
Михайлюк (в центре) отдал четыре результативные передачи
Фото: EPA

Украинский баскетболист клуба "Детройт" Святослав Михайлюк в игре против "Денвера" набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.

Команда, в которой выступает украинец, обыграла "Денвер" после овертайма со счетом 128:123.

Михайлюк провел на площадке 35 минут и кроме 13 очков записал в свой актив один подбор, два перехвата, четыре результативные передачи, а также один раз потерял мяч.

После 51 поединка команда, в которой выступает украинец, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

В следующем матче "Детройт" встретится с БК "Мемфис". Поединок пройдет в ночь на 5 февраля.

Еще один украинский баскетболист, который выступает в NBA за "Атланту", Алексей Лень пропустил матч своей команды против "Далласа" из-за травмы.

Команда, в которой выступает Лень, после 50 игр занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

Теги: баскетбол, Детройт, украинец, NBA, Атланта, Святослав Михайлюк, Алексей Лень
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