Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA, чем помог своей команде победить

Украинский баскетболист клуба "Детройт" Святослав Михайлюк в игре против "Сакраменто" набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.
Команда, в которой выступает украинец, обыграла "Сакраменто" со счетом 127:106.
Михайлюк провел на площадке 29 минут и кроме 13 очков записал в свой актив три подбора, один перехват, а также трижды потерял мяч.
После 45 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.
В следующем матче "Детройт" встретится с БК "Мемфис". Поединок пройдет в ночь на 25 января.