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Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA, чем помог своей команде победить

Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, победил "Сакраменто" в рамках регулярного чемпионата NBA.

Команда, в которой выступает Михайлюк (слева), занимает девятое место в турнирной таблице
Команда, в которой выступает Михайлюк (слева), занимает девятое место в турнирной таблице
Фото: EPA

Украинский баскетболист клуба "Детройт" Святослав Михайлюк в игре против "Сакраменто" набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.

Команда, в которой выступает украинец, обыграла "Сакраменто" со счетом 127:106.

Михайлюк провел на площадке 29 минут и кроме 13 очков записал в свой актив три подбора, один перехват, а также трижды потерял мяч.

После 45 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

В следующем матче "Детройт" встретится с БК "Мемфис". Поединок пройдет в ночь на 25 января.

Теги: Украина, баскетбол, Детройт, NBA, Святослав Михайлюк
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