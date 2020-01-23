Украинец Михайлюк набрал 13 очков в матче NBA, чем помог своей команде победить

Баскетбольный клуб "Детройт", в котором выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк, победил "Сакраменто" в рамках регулярного чемпионата NBA.

Команда, в которой выступает Михайлюк (слева), занимает девятое место в турнирной таблице Фото: EPA

Украинский баскетболист клуба "Детройт" Святослав Михайлюк в игре против "Сакраменто" набрал 13 очков, пишет официальный сайт NBA.

Команда, в которой выступает украинец, обыграла "Сакраменто" со счетом 127:106.

Михайлюк провел на площадке 29 минут и кроме 13 очков записал в свой актив три подбора, один перехват, а также трижды потерял мяч.

После 45 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции NBA.

В следующем матче "Детройт" встретится с БК "Мемфис". Поединок пройдет в ночь на 25 января.