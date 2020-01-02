Ушел из жизни бывший комиссионер НБА Стерн

Американец Дэвид Стерн занимал должность комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984-го по 2014 год.

На момент смерти Стерну было 77 лет Фото: EPA

1 января ушел из жизни бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн, об этом сообщает официальный сайт НБА.

12 декабря у Стерна произошло кровоизлияние в мозг. На сайте НБА пишут, что бывший комиссионер умер в своей постели в окружении семьи. На момент смерти Стерну было 77 лет.

Функционер был комиссионером НБА с 1984-го по 2014 год, это самый длительный срок в истории организации.

"Стерн во время своего правления превратил лигу, которая боролась за существование, в индустрию с годовым оборотом в $5 млрд. Он принял участие почти во всех инициативах, начиная с программы тестирования на наркотики, заканчивая введением ограничения на зарплату и созданием дресс-кода", – пишет сайт НБА.