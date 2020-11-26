"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах

Российская балерина Анастасия Волочкова показала оригинальные снимки своего отдыха на Мальдивах.

Волочкова: Эта обувь после пуантов, на мой взгляд, мне тоже идет Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram сделанные на Мальдивах пляжные снимки, для которых позировала в ластах.

Балерина предстала в поперечном шпагате, а также в океане и стоя у бассейна.

"Мне кажется, так мой шпагат еще длиннее", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Не знаю, превратилась ли я тут за столь долгое время в мальдивскую русалку. Но эта обувь после пуантов, на мой взгляд, мне тоже идет", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.