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26 ноября, 2020
 
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"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах

Российская балерина Анастасия Волочкова показала оригинальные снимки своего отдыха на Мальдивах.

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Волочкова: Эта обувь после пуантов, на мой взгляд, мне тоже идет
Волочкова: Эта обувь после пуантов, на мой взгляд, мне тоже идет
Фото: volochkova_art / Instagram

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram сделанные на Мальдивах пляжные снимки, для которых позировала в ластах.

Балерина предстала в поперечном шпагате, а также в океане и стоя у бассейна.

"Мне кажется, так мой шпагат еще длиннее", – написала она.

"Не знаю, превратилась ли я тут за столь долгое время в мальдивскую русалку. Но эта обувь после пуантов, на мой взгляд, мне тоже идет", – отметила она.

Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Теги: Анастасия Волочкова, Мальдивы, отдых, балерина, океан, шпагат
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