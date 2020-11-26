"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram сделанные на Мальдивах пляжные снимки, для которых позировала в ластах.
Балерина предстала в поперечном шпагате, а также в океане и стоя у бассейна.
"Мне кажется, так мой шпагат еще длиннее", – написала она.
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"Не знаю, превратилась ли я тут за столь долгое время в мальдивскую русалку. Но эта обувь после пуантов, на мой взгляд, мне тоже идет", – отметила она.
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Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.