"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото

Российская балерина Анастасия Волочкова поздравила с юбилеем свою маму Тамару.

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram архивное фото со своей мамой Тамарой.

"Сегодня день рождения и юбилей. 70 лет отмечает моя мамочка Тамара. Так быстро летит время! Но моя мама всегда отличалась молодостью и красотой! Мамочка, желаю тебе всегда быть красивой, здоровой, молодой и сохранять самые светлые качества души. Любящая тебя, твоя я", – написала она 2 декабря.

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Мать Волочковой в молодости работала гидом по Санкт-Петербургу.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.