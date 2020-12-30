"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась роликом из спортзала.

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram ролик, в котором деонстрирует своеобразные упражнения для растяжки.

Балерина верхом на тренажере с широко расставленными ногами сделала однообразные пружинящие движения..

"Каждый использует тренажеры по своему усмотрению. Укрепляю мышцы, растягиваю связки и удовольствие", – написала она.

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Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.