Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2021
 
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"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте

"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте / Бульвар Шоубиз

Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram новое фото. На этот раз 45-летняя артистка не сидит в шпагате, а стоит с высоко задранной ногой в кабине гостиничного лифта.

"Собираюсь в путешествие. А тем временем дело по претензиям к Большому театру принято в суд. Дата назначена", – написала Волочкова.

Часть пользователей похвалили балерину за необычное фото, а часть – высказались резко негативно.

"А просто стоят нельзя?!" – спросила innashafigullina.

"Как надоели ее ноги", – призналась gadjieva.r_.

"Не дотянула ногу – в колене согнута!" – заметила nataliazhukova536.

"Если бы не реагировали и не писали ничего она бы не выставляла бы такие фото. Она просто над всеми издевается", – уверена nataliek1958.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005). 

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, лифт, гостиница
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