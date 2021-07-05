"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте

"Собираюсь в путешествие. А тем временем дело по претензиям к Большому театру принято в суд. Дата назначена", – написала Волочкова.

Часть пользователей похвалили балерину за необычное фото, а часть – высказались резко негативно.

"А просто стоят нельзя?!" – спросила innashafigullina.

"Как надоели ее ноги", – призналась gadjieva.r_.

"Не дотянула ногу – в колене согнута!" – заметила nataliazhukova536.

"Если бы не реагировали и не писали ничего она бы не выставляла бы такие фото. Она просто над всеми издевается", – уверена nataliek1958.

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