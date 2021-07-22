Волочкова похвасталась отдыхом в Греции

"Привет из солнечной Греции", – написала балерина.

Волочкова также разместила на странице в микроблоге фото, на котором запечатлена в лимонном раздельном купальнике в бассейне.

"В красоте и радости", – подписала фото артистка.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.