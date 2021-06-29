"Моя давняя мечта". Шоптенко рассказала о желании шрамировать спину, покрасить волосы в рыжий цвет и сделать короткую стрижку

По словам танцовщицы, сейчас она рада, что все эти мечты не сбылись.
"В школе я мечтала стать топ-менеджером иностранной компании. Я даже пошла учиться в экономический университет, но от танцевальной карьеры меня это не спасло. К счастью! Когда была подростком, мечтала о короткой стрижке и огненно-рыжих волосах. Мама не разрешала, я возмущалась, но вот теперь ее благодарю. Длинные волосы натурального цвета – сегодня это выглядит даже оригинально. Ну, и наконец в номинации “Не сбылось, и слава богу” побеждает моя давняя мечта о… шрамировании. Серьезно, я хотела украсить свою спину этим "украшением", – призналась Шоптенко.
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Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.