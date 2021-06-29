"Моя давняя мечта". Шоптенко рассказала о желании шрамировать спину, покрасить волосы в рыжий цвет и сделать короткую стрижку

По словам танцовщицы, сейчас она рада, что все эти мечты не сбылись.

"В школе я мечтала стать топ-менеджером иностранной компании. Я даже пошла учиться в экономический университет, но от танцевальной карьеры меня это не спасло. К счастью! Когда была подростком, мечтала о короткой стрижке и огненно-рыжих волосах. Мама не разрешала, я возмущалась, но вот теперь ее благодарю. Длинные волосы натурального цвета – сегодня это выглядит даже оригинально. ⁣⁣Ну, и наконец в номинации “Не сбылось, и слава богу” побеждает моя давняя мечта о… шрамировании. Серьезно, я хотела украсить свою спину этим "украшением", – призналась Шоптенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)