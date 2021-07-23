"Плюс 2 кг давят на совесть". Шоптенко на отдыхе сделала селфи в купальнике

Танцовщица отметила, что отдыхает в Турции.

"То ли плюс 2 кг давят на совесть, то ли шило в одном месте не дает покоя, но уже хочется домой. Но я знаю точно, что потом буду очень жалеть, что так думала", – написала она.

Контекст:

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу "Танцы со звездами" (2006) на канале "1+1". Она выступала в паре с экс-руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.