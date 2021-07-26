Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2021
 
Новости

"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс

Ани Лорак: Лето это маленькая жизнь
Ани Лорак: Лето – это маленькая жизнь
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в Instagram 24 июля разместила фото, на котором запечатлена в топе и спортивных штанах, с обнаженной частью торса.

"Лето – это маленькая жизнь. Расскажите, какие у вас планы на лето. Предпочитаете шумный отдых или время наедине с собой?" – написала она.

"Вау, какая женщина! Для меня все в этой жизни", – заявил подписчик areev260789.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Концерт певицы в Сочи, об отмене которого она сообщила, должен был состояться 22 июля.

Теги: Ани Лорак, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс
"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
26 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"А где шпагат?" Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились
"А где шпагат?" Волочкова несколько дней не показывала шпагат, подписчики встревожились
"Совершенство", "Королева". Фото Ким Кардашян в крохотном бикини набрало почти 3 млн лайков
"Совершенство", "Королева". Фото Ким Кардашян в крохотном бикини набрало почти 3 млн лайков
"Сделал родителей счастливыми". Ради встречи с матерью и отцом Влад Яма преодолел лишние 400 км
"Сделал родителей счастливыми". Ради встречи с матерью и отцом Влад Яма преодолел лишние 400 км
"Жена красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram". Мишина подвела итоги расставания с Эллертом
"Жена – красивая, муж – не зарегистрирован в Instagram". Мишина подвела итоги расставания с Эллертом
25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
25 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях
"Плакала каждый день". Тринчер рассказал о своих абьюзивных отношениях
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS