"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс

"Лето – это маленькая жизнь. Расскажите, какие у вас планы на лето. Предпочитаете шумный отдых или время наедине с собой?" – написала она.
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"Вау, какая женщина! Для меня все в этой жизни", – заявил подписчик areev260789.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
Концерт певицы в Сочи, об отмене которого она сообщила, должен был состояться 22 июля.