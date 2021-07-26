"Вау, какая женщина!". Ани Лорак засветила голый торс

"Лето – это маленькая жизнь. Расскажите, какие у вас планы на лето. Предпочитаете шумный отдых или время наедине с собой?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Вау, какая женщина! Для меня все в этой жизни", – заявил подписчик areev260789.