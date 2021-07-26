"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру

Певица запечатлена со своими приемными детьми Дэвидом Бандой, двойняшками Стеллой и Эстер, а также бойфрендом – танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

"Семейное барбекю", – написала она.

Мадонна позировала в джинсовых шортах, светлом облегающем топе, шляпе и туфлях на каблуках. Для некоторых фото она широко развела ноги на камеру.

"Сладкая", – прокомментировала подписчица ellismartire_.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

У Мадонны четверо приемных детей: кроме Стеллы, Эстер и Мерси Джеймс, есть еще 15-летний сын Дэвид Банда. Он тоже темнокожий. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави. Родные дети Мадонны – 24-летняя Лурдес и 20-летний Рокко.