"Какой пирожочек", "Вкусная и очень-очень секси". Никитюк в микробикини развела ноги перед камерой

Телеведущая позировала перед камерой, разведя ноги и держа поднос с фруктами.
На втором снимке Никитюк запечатлена в спортивных штанах и с хлебом в руке. Локацией она отметила Киев.
"Как может быть такой сильный перепад… Привет, Киев", – написала она.
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"Какой пирожочек", – прокомментировал semenandreev1953.
"Умная, смешная, красивая, вкусная и очень-очень секси", – заявил sasha.solnechnyi.
Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?".