"Какой пирожочек", "Вкусная и очень-очень секси". Никитюк в микробикини развела ноги перед камерой

Никитюк: Как может быть такой сильный перепад… Фото: lesia_nikituk / Instagram

Телеведущая позировала перед камерой, разведя ноги и держа поднос с фруктами.

На втором снимке Никитюк запечатлена в спортивных штанах и с хлебом в руке. Локацией она отметила Киев.

"Как может быть такой сильный перепад… Привет, Киев", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Какой пирожочек", – прокомментировал semenandreev1953.

"Умная, смешная, красивая, вкусная и очень-очень секси", – заявил sasha.solnechnyi.