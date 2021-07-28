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28 июля, 2021
 
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"Очень красивое фото". Жена Павлика показала себя в нижнем белье и боди в сетку на позднем сроке беременности

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Павлик и Репяхова поженились в 2020 году
Павлик и Репяхова поженились в 2020 году
Фото: repyahovakate / Instagram

27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова 27 июля на своей странице в Instagram опубликовала фото, для которого позировала в черном нижнем белье и боди в сетку.

"Во время беременности не хотелось выставлять эту фотографию. А сейчас, кажется, пришло время. Не верю, что внутри меня мой Мишутка. Скучаю по беременности, прекрасный период жизни. Но сейчас все-таки лучше", – написала она.

"Очень красивое фото", – прокомментировала nanpilova801.

"Красивая! Беременность к лицу", – написала iryna_kravrec.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Виктор Павлик – народный артист Украины (2016). В его дискографии 23 альбома.

Теги: беременность, Виктор Павлик, фото, Екатерина Репяхова, жена
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