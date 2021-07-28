"Солнышко". Тина Кароль надела "голый" бюстгальтер из тонкой ткани

Под него исполнительница надела "голый" бюстгальтер из тонкой ткани – тон которого совпадает с ее кожей, имитируя обнаженное тело.

Пост опубликовали в день 16-летия фан-клуба "ФанТина".

"Именно 27 июля, 16 лет назад, после выступления на вокальном конкурсе "Новая волна" у Тины появились первые поклонники, создавшие ее фан-клуб, который вскоре стал официальным", – говорится в посте.

Также приводится цитата певицы: "Очень вас люблю! Спасибо Господу за возможность выразить мои чувства вам в любимом деле!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

Фаны сопроводили пост эмодзи в виде сердца и поздравлениями.

"16 лет назад, 27-го. С фанами вас поздравляю. Солнышко!" – прокомментировала подписчица klavdiiarad.mmmt.