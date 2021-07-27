Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
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"Невероятно красивая женщина", "Анджелина Джоли". Каминская засветила грудь в декольте до пояса

Каминская: Мы где-то ошиблись с тобой или в ком-то &hellip;
Каминская: Мы где-то ошиблись с тобой или в ком-то …
Скриншот: babaslavka / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", 37-летняя Слава Каминская 26 июля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в платье с глубоким декольте, доходящем до пояса.

"Мы где-то ошиблись с тобой или в ком-то …" – написала она.

"Анджелина Джоли", – прокомментировала подписчица juliakors_.

"Класс, невероятно красивая женщина", – заявила pandanenok.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна, как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика презентовала сольную песню "Мы не ангелы" 21 мая.

Теги: Анджелина Джоли, платье, неАнгелы, Слава Каминская, певица, грудь, декольте
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