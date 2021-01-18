Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 16 января опубликовала в Instagram портретный снимок, на котором запечатлена с распущенными волосами в черной полупрозрачной блузке.
"Страдать или не страдать – это выбор. С уверенностью могу сказать, что реально существуют люди, которым нравится состояние страдания", – подписала она фото.
"Ты тут прям как [американская актриса Анджелина] Джоли", – отметили подписчики певицы.
"Очень красивая. Как Джоли на этом фото", – написали в комментариях фолловеры.
"На Джоли почему-то мне похожа", – прокомментировали пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Джоли, с которой сравнивают Каминскую, выглядит так.
Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы".
Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.
Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.