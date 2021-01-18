Подписчики Каминской на новом снимке увидели сходство певицы с Джоли. Фото

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала в сети новый снимок. Подписчики артистки считают, что она стала похожа на американскую актрису Анджелину Джоли.

Каминская с 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы" Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская 16 января опубликовала в Instagram портретный снимок, на котором запечатлена с распущенными волосами в черной полупрозрачной блузке.

"Страдать или не страдать – это выбор. С уверенностью могу сказать, что реально существуют люди, которым нравится состояние страдания", – подписала она фото.

"Ты тут прям как [американская актриса Анджелина] Джоли", – отметили подписчики певицы.

"Очень красивая. Как Джоли на этом фото", – написали в комментариях фолловеры.

"На Джоли почему-то мне похожа", – прокомментировали пользователи сети.

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Джоли, с которой сравнивают Каминскую, выглядит так.

Фото: ЕРА



Слава Каминская (девичья фамилия – Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. С 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы".

Певица была замужем дважды. Во втором браке с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее родилось двое детей – Леонард (2014) и Лаура (2015). Супруги развелись летом 2019 года.

Сейчас, по словам певицы, она состоит в отношениях, но имя избранника не афиширует.