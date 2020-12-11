"На Гузееву похожа". Каминская показала, как выглядит в представлении своих "поклонниц"

Фаны солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской заявили, что на обработанном с помощью приложений снимке она похожа на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram снимком, обработанным с помощью фотоприложений.

"На фото я, глазами моих "поклонниц", – объяснила Каминская.

Певица высказалась о критикующих ее посты женщинах.

"Только я знаю, как было у меня, а вы – у вас. Ну как вы можете сказать, что яблоко из моего сада хуже, нежели из вашего, даже его не попробовав?! Хочу сказать, что альтернативный взгляд есть всегда. И прежде чем колупаться в удобрениях моего участка – почистите сначала свой!" – заявила она.

Каминская отметила, что идеальных людей не существует, и каждый совершает ошибки, которые перерастут в опыт.

"Без всех моих ошибок я не была бы собой, не училась бы так быстро, не испытывала всей гаммы чувств, а по итогу и жизни. Нас никто не научил, что ошибаться – нормально. И давать самому себе право на ошибку – это великое дело", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Каминская (@babaslavka)

Подписчики прокомментировали пост.

"На Гузееву похожа", – отметила vasilisuchka.

"Гузеева, ты ли это", – отреагировала oksana_shulyak_.

"Фото без обработки", – написала mama_sita01214.

Лариса Гузеева – российская актриса и телеведущая. Она наиболее известна по фильму "Жестокий романс" и шоу "Давай поженимся".

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Партнершей Каминской (настоящее имя – Ольга) является вокалистка Вика (Екатерина Смеюха). За 14 лет существования группы вышло четыре альбома. Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман", "Папа".