Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, сейчас она на происходящие события реагирует гораздо проще, чем раньше.

Каминская: Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам Фото: babaslavka / Instagra

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с сыном Леоном и дочерью Лаурой снялась для обложки украинского журнала Viva!.

В интервью изданию певица сообщила, что в ее жизни произошла переоценка ценностей и теперь она воспринимает любые события намного проще.

"У меня поменялись приоритеты и взгляды на многие вещи. На какие-то ситуации я стала абсолютно по-другому реагировать: на людей, их поступки, поведение. Все воспринимается в разы проще. Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам!" – рассказала она.

Слава Каминская в разводе с 2019 года. Она расторгла брак со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет официальных отношений. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.