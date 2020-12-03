Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2020
 
Новости

Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, сейчас она на происходящие события реагирует гораздо проще, чем раньше.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каминская: Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам
Каминская: Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам
Фото: babaslavka / Instagra

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с сыном Леоном и дочерью Лаурой снялась для обложки украинского журнала Viva!.

В интервью изданию певица сообщила, что в ее жизни произошла переоценка ценностей и теперь она воспринимает любые события намного проще.

"У меня поменялись приоритеты и взгляды на многие вещи. На какие-то ситуации я стала абсолютно по-другому реагировать: на людей, их поступки, поведение. Все воспринимается в разы проще. Раньше жить было легче, но мы накручивали себя по таким пустякам!" – рассказала она.

Слава Каминская в разводе с 2019 года. Она расторгла брак со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет официальных отношений. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Теги: дети, неАнгелы, фотосессия, семья, Слава Каминская, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
  Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов
Дмитрий ГОРДОН
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
"Я все еще здесь, как и сильная Украина". Что известно о будущем спикере Белого дома Джен Псаки и почему ее не любят российские СМИ
Елена КРАВЧЕНКО
"Дочка реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинах
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинах
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
"Балдежная". Тина Кароль показала образ с голой грудью
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
Каминская снялась в семейной фотосессии и рассказала о переоценке ценностей
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Насмешила!", "Немного вышла за контур". Никитюк показала эволюцию макияжа губ
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
"Пожертвуйте немного бедным детям". Джессика Симпсон показала коллекцию обуви младшей дочери
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
  "Просто в приготовлении, но есть нюансы". Сумская поделилась рецептом салата из кальмаров
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Суперженщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
"Моя мама всегда отличалась молодостью и красотой!". Волочкова показала семейное фото
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
  Tvorchi провели онлайн-презентацию нового альбома вместе с Алиной Паш. Видео
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
"Это надо делать постепенно". Блогер Покрещук рассказала, сколько денег потратила на увеличение скул
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS