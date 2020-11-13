"Мозг отключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует, бьет по ребрам". Каминская разоткровенничалась о своем состоянии

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что с годами не станет холоднее в эмоциональном плане.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram поделилась размышлениями о влюбленности.

"Есть ли срок годности у "бабочек в животе"? Многие люди с годами становятся сдержаннее и холоднее, контролируют эмоции и не позволяют себе проявлять чувства как минимум на публике. А мне кажется, что и в 50, и в 70 меня будет одинаково штормить. Океан либо волнуется, либо да. Это про меня", – написала она.

По словам певицы, минус такого состояния – внутренний хаос.

"Эти маленькие твари своими крылышками там по всем органам туды-сюды, мозг отключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует. А самый главный минус – бьет по ребрам. А они у меня, вы помните, не первой свежести", – заявила Каминская.

В финале поста она спросила у подписчиков, когда те в последний раз влюблялись "до бабочек".

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Слава Каминская в разводе с 2019 года. Она расторгла брак со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет официальных отношений. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, Слава заявила, что ее новый избранник избегает публичности.