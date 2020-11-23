"Гуд сисюли", "Сиськотрсяство". Каминская засветила соски

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала откровенное видео.

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором запечатлена в облегающем топе, сквозь ткань которого выделяются соски.

"Как согреваетесь холодными вечерами?" – спросила она.

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Подписчики прокомментировали ролик.

"Гуд сисюли", – написал machim_gerasymchuk.

"Сиськи "а-ля не натурель" спрячь... Какое дежавю с ненатуральностью. Выставь то, чтобы сын мог гордиться в будущем. А не это сиськотрсяство", – заявила obukhovska_vic_toria75.

Слава Каминская является участницей дуэта "НеАнгелы" с 2006 года. Наиболее известными песнями из репертуара группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

Каминская в разводе с 2019 года. Она расторгла брак со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским после пяти лет официальных отношений. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале "Прямой вопрос" 30 сентября, Слава заявила, что ее новый избранник избегает публичности.