"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что наверняка знает имя победителя следующего сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала в Instagram, как танцует ее пятилетняя дочь Лаура.

"Победитель следующего сезона (если он будет) "Танцев со звездами" на "1+1". Можете не спорить. Примите как должное. Папа – Эдгар Каминский, хорошо, что в мать", – написала она.

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Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В конце ноября 2020 года пассия Каминского, бизнесвумен Ольга Богатая сообщила, что они расстались.

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

Каминская принимала участие в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1". Она танцевала с хореографом Дмитрием Дикусаром, но не дошла до финала. В предыдущем сезоне Каминская не смогла участвовать из-за травмы спины.

Победительницей седьмого сезона "Танцев со звездами" стала певица Санта Димопулос, шестого – актриса Ксения Мишина.