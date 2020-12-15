"Семью не выбирают". Слава и Вика из "НеАнгелов" в переписке рассказали, как относятся друг к другу

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поздравила с днем рождения свою коллегу Вику.

Группа "НеАнгелы" была основана в 2006 году Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в Instagram подборкой снимков со своей коллегой Викой.

"Декабрь для меня – месяц семейных праздников. Вика, не прощай и не прости. Семью не выбирают, это навсегда!" – написала она 13 декабря.

Вика в этот день отмечала 35-летие.

"В новом году желаю тебе с головой укутаться в настоящее женское счастье (читай – мужчину) и каждый день жить в гармонии с собой и своими ощущениями. Достигай своих целей, не останавливайся и кайфуй от жизни так, как умеешь только ты. А я, если что, на подхвате. 15 лет и в горе, и в радости дают право записывать тебя в паспорт", – написала она.

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"Спасибо, родная! Скучаю и бесконечно люблю мою бестию", – ответила в комментариях Вика.

"Блин, я тебя тоже, что бы тебе ни говорила в момент гнева", – написала в ответ Слава.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Партнершей Каминской (настоящее имя – Ольга) является вокалистка Вика (Екатерина Смеюха). За 14 лет существования группы вышло четыре альбома. Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман", "Папа".

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Настоящее имя Славы Каминской – Ольга, в девичестве – Кузнецова. Она родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Тембр голоса – колоратурное контральто.