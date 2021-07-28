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28 июля, 2021
 
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"Будет мальчик". Беременная Осадчая показала живот на позднем сроке

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Осадчая: Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями
Осадчая: Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка, 28 июля в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена на пляже в Турции.

"Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями", – написала она.

Телеведущая, находящаяся на позднем сроке беременности, позировала в плавках и облегающей майке. Она показала живот в анфас и профиль.

"Будет мальчик", – заявила подписчица natali6670018.

"Такой талии можно позавидовать", – написала kristina__russeva_.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, отец Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Теги: беременность, купальник, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, мальчик, живот, плавки
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