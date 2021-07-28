"Будет мальчик". Беременная Осадчая показала живот на позднем сроке

Осадчая: Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями Фото: kosadcha / Instagram

"Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями", – написала она.

Телеведущая, находящаяся на позднем сроке беременности, позировала в плавках и облегающей майке. Она показала живот в анфас и профиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Будет мальчик", – заявила подписчица natali6670018.

"Такой талии можно позавидовать", – написала kristina__russeva_.