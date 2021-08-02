"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь

Она позировала в фиолетовом брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под него актриса надела топ с огромным декольте, обнажающим грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Подписчики отреагировали на фото.

"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировала meryemuzerli_johnnydepp.

"Красавица Мерьем", – написал the_lord_star.