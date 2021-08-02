"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь

Она позировала в фиолетовом брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под него актриса надела топ с огромным декольте, обнажающим грудь.
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Подписчики отреагировали на фото.
"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировала meryemuzerli_johnnydepp.
"Красавица Мерьем", – написал the_lord_star.
Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).