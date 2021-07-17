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17 июля, 2021
 
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"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией

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Для фотосессии Узерли выбрала розовый костюм от немецкого модельера Ани Гокель
Для фотосессии Узерли выбрала розовый костюм от немецкого модельера Ани Гокель
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", 17 июля поделилась в Instagram снимками, на которых она позирует на лестничной площадке.

Для фотосессии актриса выбрала розовый костюм от немецкого модельера Ани Гокель.

"Шикарная", – прокомментировала meryem_uzerli_queen.

"Такая красивая", – добавила _meryemuzerli._.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).

Теги: сериал, Мерьем Узерли, Великолепный век, актриса
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