"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией

Для фотосессии актриса выбрала розовый костюм от немецкого модельера Ани Гокель.

"Шикарная", – прокомментировала meryem_uzerli_queen.

"Такая красивая", – добавила _meryemuzerli._.

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать Урсула – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака ее матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).