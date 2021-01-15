Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо новорожденной дочери

Турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", поделилась новым снимком своей младшей дочери Лили Кои, которая появилась на свет 8 января.

37-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала в Stories Instagram фото, на котором видно лицо ее новорожденной дочери Лили Кои.

"Чистая любовь", – написала актриса.

Она отметила, что автором снимка является ее сестра Джанан Узерли.

Скриншот: meryemuzerlimeryem / Instagram

Узерли сообщила о рождении ребенка 9 января.

"Вчера, 8 января. Моя дорогая Лили Кои... Лара, Джемма, папа и я так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так благословенны и счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой бесконечно", – писала Узерли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

В начале сентября 2020 года Узерли призналась, что находится на пятом месяце беременности и знает пол ребенка: она ждет девочку. Имени отца ребенка она не называла.

Узерли уже воспитывает дочь – шестилетнюю Лару (2014). Ее отец – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

Наиболее известная роль Узерли – Хюррем в сериале "Великолепный век". Актриса имеет турецкие и немецкие корни.