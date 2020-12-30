Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности

Беременная вторым ребенком турецкая актриса Мерьем Узерли, главная героиня сериала "Великолепный век", снялась в неглиже.

37-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась в Instagram снимками, на которых запечатлена в бордовом полупрозрачном пеньюаре с рюшами. Она позировала, оголив живот.

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В начале сентября 2020 года Узерли призналась, что находится на пятом месяце беременности и знает пол ребенка: она ждет девочку.

Имени отца ребенка актриса не назвала.

Узерли уже воспитывает дочь – шестилетнюю Лару (2014). Ее отец – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.

Наиболее известная роль Узерли – Хюррем в сериале "Великолепный век". Актриса имеет турецкие и немецкие корни.